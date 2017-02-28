Тюменская область готовится перейти на новую систему земледелия

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Сельхозпредприятия Тюменской области должны перейти с системы зонального земледелия на адаптивно-ландшафтное. Это позволит увеличить урожайность и сохранить плодородность почвы.

К такому выводу пришли члены научно-технического совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Как доложил на заседании начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Леонид Бакшеев, система зонального земледелия используется с 70-х годов. По его мнению, она устарела, поэтому нужно не совершенствовать отдельные принципы, а менять систему в целом.

Разработкой адаптивно-ландшафтной системы займутся специалисты аграрного университета Северного Зауралья, ученые, производственники, работники районных станций и лабораторий. Как подчеркнул директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, они учтут региональные особенности и мнения земледельцев разных районов, чтобы разработка получилась максимально приближенной не только к условиям и климату области, но и потребностям сельхозпроизводителей.

Итогом работы станет монография и подробные методические рекомендации для руководителей хозяйств. По словам Леонида Бакшеева, в будущем они могут стать настольной книгой любого агрария. В пример он привел Краснодарский край, где подобное издание помогло в разы увеличить урожайность и эффективность использования сельхозплощадей.

"Предстоит серьезная работа. Важно, чтобы труд не стал просто книгой и осел в библиотеках, а действительно помогал аграриям, отвечал на все вопросы", - добавил депутата Тюменской областной думы Юрий Конев.

Разработка монографии начнется в 2017 году, полностью завершить ее специалисты планируют в 2019.

Евгения Шевцова