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"Деловая Россия" поможет распространить тюменский опыт господдержки бизнеса

16:52 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
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Практический опыт государственной поддержки бизнеса и привлечения инвестиций, накопленный в Тюменской области, необходимо использовать в других регионах страны. Об этом заявил президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, подводя итоги презентации инвестиционного потенциала Тюменской области, которая состоялась в рамках российского инвестиционного форума в Сочи.

"У "Деловой России" есть безусловный интерес к распространению лучших практик, наработанных в Тюменской области, на другие субъекты Российской Федерации. Но это требует времени. Поэтому мы подготовим рассылку полученных сегодня материалов", - сказал Алексей Репик.

В беседе с журналистами президент "Деловой России" отметил, что Тюменская область в сознании многих представителей предпринимательского сообщества из других регионом до сих пор ассоциируется, в первую очередь, с нефтью и газом, добычей которых занимаются крупные компании.

"На самом деле набор возможностей для создания и развития несырьевого бизнеса в Тюменской области обширен, уже реализовано множество успешных проектов в самых разных отраслях. Не случайно регион входит в число лидеров национального инвестиционного рейтинга. Информация о мерах, которые принимает правительство Тюменской области для поддержки бизнеса и привлечения инвестиций, будет очень востребована представителями "Деловой России". Мы узнали множество новых историй успеха", - подчеркнул Алексей Репик.

Инвестиционный потенциал Тюменской области активистам "Деловой России" представил заместитель губернатора Вадим Шумков. Особый интерес у предпринимателей вызвали такие меры господдержки инвесторов, как предоставление региональных налоговых льгот, компенсация лизинговых платежей за приобретенное промышленное оборудование и возможность снижения кадастровой стоимости земельных участков.

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admtyumen.ru
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Евгений Бабенко

Теги: инвестиционные проекты , Деловая Россия , Сочи , инвестиционный форум , Алексей Репик , Вадим Шумков , господдержка , инвестиционный климат
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