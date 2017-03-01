Фестиваль уличного искусства "Стенограффия-2017" принимает заявки

Фестиваль "Стенограффия" при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" запускает открытый конкурс эскизов, лучшие из которых будут реализованы в 8 населенных пунктах страны.

До 27 марта организаторы фестиваля уличного искусства "Стенограффия" ждут заявок от художников, иллюстраторов, граффити-райтеров и просто творческих людей, у кого есть желание высказаться в городском пространстве.

В этом году организаторы фестиваля "Стенограффия" отказались от узких тематических направлений. Теперь есть только любимая всеми художниками свободная тема, а для всех городов подготовлены направления, основанные на фундаментальных исследованиях актуальных для каждого проблематик. Так, для северных регионов (Ноябрьск, Мыс Каменный, Новый Порт, Ханты-Мансийск) предлагается создать рисунки, призванные согреть и подчеркнуть теплоту человеческих отношений, присущую этим местам.

Вдохновение для Екатеринбурга, Омска, Оренбурга, Томска предлагается почерпнуть из изучения особенностей, которые делают эти города уникальными. Кроме того, для всех территорий проведения фестиваля в честь Года экологии предложена тема "Экология визуального. Думая о будущем, действуем в настоящем".

По окончании приема заявок, организаторы фестиваля и экспертное жюри в городах отберут лучшие работы, авторы которых смогут реализовать свои задумки в период с мая по сентябрь на городских поверхностях.

Информация о критериях отбора работ и пожелания, которые могут быть полезны художникам при создании эскизов для участия в "Стенограффии-2017", можно изучить на сайте фестиваля. Также, там можно скачать бланк участника, заполнить его и отправить свою заявку на почту организаторов stenograffia@mail.ru.