Экспонат месяца в Тюмени - купеческая сабля

forum-antikvariat.ru

Выставочный проект – экспонат месяца: "Государственность края. Купеческая сабля" будет работать в музее-усадьбе Колокольниковых в Тюмени с 1 по 31 марта.

Посетители музея узнают о том, что в XIX веке право на ношение холодного оружия в определенных случаях имели и представители купеческого сословия. Такое право предоставлялось купцам, когда они вместо мундира предпочитали носить кафтан с шитьем по разряду.

В Российской империи до последних дней ее существования сохранялась традиция пожалования царем кафтанов, которые официально причислялись к знакам отличия. Кафтан – русская национальная одежда, хотя само слово и происхождение – персидские. С 30-х годов XIX века кафтан стал официальной одеждой для определенного рода лиц. Выборные должности в городах (городской голова, члены городской думы) принадлежали представителям купечества и мещанства (члены и секретари судов), и они обязаны были являться в присутствие в кафтане "с шитьем по разряду", сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

Соб. инф.