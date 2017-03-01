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Мобильные приложения улучшают качество жизни

15:43 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

56 миллионов россиян ежемесячно пользуются мобильным Интернетом по данным исследования GFK по итогам 2016 года. Самая активная аудитория в Глобальной сети – люди в возрасте от 16 до 29 лет (76%) и от 34 до 54 лет (47%). Меньше всего в Интернет выходят люди старше 55 лет – всего 7%.

При этом в выборе операционных систем пользователи едины: более 80% абонентов "МегаФона" в Тюмени являются владельцами смартфонов с Android и всего 15% - c IOS.

Руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" в Тюмени Александр Степанов советует, как в любом возрасте использовать смартфон на 100% и дает ссылки на полезные приложения в GooglePlay (аналоги перечисленных разработок есть и в AppStore). Мы рекомендуем открыть материал на смартфоне и прямо сейчас прокачать свой гаджет.

1. 7-16 лет

Сейчас. Среди подростков популярны игры. Чаще всего это продукты с продолжением в офлайне в виде игрушек или мультфильмов, например, AngryBirds. Также востребованы приложения для просмотра видеороликов и прослушивания музыки, например, через ресурс YouTube.

Совет эксперта. Существует множество образовательных приложений для учащихся. Если ребенок проводит много времени с телефоном в руках, следует не откладывая направить его увлечение в полезное русло: в этом помогут приложения Орфография: диктант, Фиксики Квест и аналогичные.

2. 16-29 лет

Сейчас. Студенты и работающая молодежь проводят время в Вконтакте, Facebook и Instagram. У них популярны сопровождающие приложения: например, позволяющий делиться информацией с друзьями InstaRepost и Messenger для общения в Fb. И конечно фоторедакторы VCSO,SnapSeed и Avatan. Свою нишу среди этой аудитории прочно заняли и приложения для фитнеса и контроля питания: фитнес-план, счетчик калорий и другие.

Совет эксперта. Богатство в этом возрасте – время. В условиях занятости на учебе или работе его часто не хватает на саморазвитие. На помощь придет смартфон с электронными книгами и полезными аудиолекциями. Скачивать их желательно не откладывая: большая коллекция собрана в Литрес и Литрес Аудио. Можно смотреть и фильмы, установив приложение МегаФон ТВ.

3.  30-49 лет

Сейчас. Социальные сети популярны и тут, но самые часто встречающиеся приложения - Одноклассники и Вконтакте. Также  популярны  мессенджеры для мгновенного общения как по работе, так и с семьей: WhatsApp Telegram

Совет эксперта. Чаще всего интересы людей этого возраста – семья, работа, досуг и путешествия. Поэтому смело можно искать приложения с советами по воспитанию детей (Все о детях), подбору выгодных вариантов перелета (SkySkanner) и проживания (Booking.com) в отпуске, а также тайм-планнинги для контроля времени (Time Meter).

4. 50+ лет

Сейчас. На смартфонах этой аудитории установлены мессенджеры, позволяющие делиться с родными фотографиями и связываться в режиме онлайн наиболее популярными являются Viber и  Skype для видеосвязи с близкими в других регионах.

Совет эксперта. У людей после 50 лет, как правило, стоят те приложения, которые им установили дети. Я призываю не лениться учить родителей пользоваться гаджетом, ведь в нем содержится так много полезных, а порой даже необходимых, приложений. В частности, с помощью смартфона можно контролировать здоровье: следить за температурой и давлением, уровнем сахара в крови и питанием. Помощником в этом станет, например, Монитор здоровья: стоит только установить его на смартфон.

Видеоверсия комментария Александра Степанова доступна по ссылке.

Теги: приложения , МегаФон

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