Департамент АПК и аграрный университет укрепят сотрудничество

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Департамент АПК Тюменской области и аграрный университет Северного Зауралья объединят усилия в подготовке кадров и поддержке инноваций в сельском хозяйстве.

Соответствующее соглашение подписали директор департамента Владимир Чейметов и ректор университета Елена Бойко на заседании научно-технического совета.

"Это не формальность, а план конкретных мероприятий с конкретными задачами. Он позволит создать базу, которая станет локомотивом развития сельского хозяйства, научной школы, подготовки высокопрофессиональных кадров. Здесь будут обсуждать лучшие практики и вырабатывать решения для АПК", - отметил Владимир Чейметов.

По мнению Елены Бойко, такая работа даст новый толчок развитию аграрного университета.

"Для нас это знаковое событие. Мы понимаем свою ответственность и готовы трудиться, меняться, развивать инновационные ислледования, сопровождать производство. Это серьезный шаг для региона", - подчеркнула она.

Отдельное внимание уделят профориентационной работе и повышению престижа профессий в сельском хозяйстве. По мнению специалистов, это привлечет молодежь в отрасль, в том числе молодых ученых и разработчиков инновационного оборудования.

Евгения Шевцова