В Тюменской области будут развивать селекционное семеноводство

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Селекционное семеноводство станет одним из главных направлений научных исследований в сфере АПК Тюменской области на 2017-2025 годы.

Об этом сообщил начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК региона Леонид Бакшеев на заседании научно-технического совета.

Создание новых сортов семян он назвал перспективным видом бизнеса. Пример - возделывание многолетних трав. Всего, по словам Леонида Бакшеева, в Тюменской области в год производится 700-800 тонн семян многолетников при потребности около 2 тыс. тонн. Пока потребность закрывается, но создание новых, максимально адаптированных к климату региона сортов, даст новый толчок развитию сельхозпредприятий, где занимаются многолетними травами.

Леонид Бакшеев отметил создание новых сортов картофеля для производственных предприятий и садоводческих обществ.

Заниматься селекцией поможет аграрный университет Северного Зауралья. По словам Леонида Бакшеева, это потребует серьезных вложений. Финансировать научные разработки планируется в виде грантов, инвестиций самого научного учреждения и производственных предприятий, которые заинтересованы в результатах исследований.

Евгения Шевцова