ДК "Нефтяник" устроит концерт для тюменцев золотого возраста

Творческая команда Дворца культуры "Нефтяник", подразделения Тюменского концертно-театрального объединения, поздравит тюменцев почтенного возраста с Днем защитника Отечества и Международным женским днем, а также началом весны.

3 марта в 15 часов 30 минут здесь начнется концерт для подопечных пансионата для ветеранов войны и труда и госпиталя для ветеранов войн.

Зрителям золотого возраста подарят весеннее и праздничное настроение, добрые слова и благодарность, яркие впечатления и эмоциональные душевные концертные номера.

Прозвучат любимые старые песни из репертуара Эдиты Пьехи и Муслима Магомаева, стихи русских поэтов, посвященные мужчинам и женщинам. В концерте примут участие ребята из школы искусств "Этюд" Анна Васильева и Роман Векслер и студентка колледжа искусств Тюменского государственного института культуры Елизавета Шаламова. Они подготовили творческие выступления для тех, кого безмерно уважают и чтят.

Певица Юлия Варламова исполнит старинные русские романсы, которые так любят бабушки и дедушки, "Только раз…", "Не уходи…" и др.

Среди пациентов пансионата для ветеранов войны и труда и госпиталя для ветеранов войн ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В учреждениях Тюменского концертно-театрального объединения продолжаются акции, приуроченные к Международному женскому дню. Билеты в театр или на концерт могут стать замечательным подарком на праздник.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.