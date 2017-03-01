up

1.03.2017 среда

EUR 61.3883

USD 57.9627

В Тюмени -6..-8 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

ДК "Нефтяник" устроит концерт для тюменцев золотого возраста

17:43 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Творческая команда Дворца культуры "Нефтяник", подразделения Тюменского концертно-театрального объединения, поздравит тюменцев почтенного возраста с Днем защитника Отечества и Международным женским днем, а также началом весны.

3 марта в 15 часов 30 минут здесь начнется концерт для подопечных пансионата для ветеранов войны и труда и госпиталя для ветеранов войн.

Зрителям золотого возраста подарят весеннее и праздничное настроение, добрые слова и благодарность, яркие впечатления и эмоциональные душевные концертные номера. 

Прозвучат любимые старые песни из репертуара Эдиты Пьехи и Муслима Магомаева, стихи русских поэтов, посвященные мужчинам и женщинам. В концерте примут участие ребята из школы искусств "Этюд" Анна Васильева и Роман Векслер и студентка колледжа искусств Тюменского государственного института культуры Елизавета Шаламова. Они подготовили творческие выступления для тех, кого безмерно уважают и чтят.

Певица Юлия Варламова исполнит старинные русские романсы, которые так любят бабушки и дедушки, "Только раз…", "Не уходи…" и др.

Среди пациентов пансионата для ветеранов войны и труда и госпиталя для ветеранов войн ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В учреждениях Тюменского концертно-театрального объединения продолжаются акции, приуроченные к Международному женскому дню. Билеты в театр или на концерт могут стать замечательным подарком на праздник.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: концерты , ДК Нефтяник , День защитника Отечества , 8 Марта , ветераны , культура

Последние новости

18:16 Тюменские спортсмены отправились на Всероссийские зимние сельские спортивные игры
18:05 Владимир Чебоксаров и Евгений Колтун могут стать почетными гражданами Тюмени
17:54 2 марта - события дня
17:43 ДК "Нефтяник" устроит концерт для тюменцев золотого возраста
17:32 Школьники Уватского района стали участниками программы "Бизнес-детки"
17:21 Новые учебники по изучению ненецкого и хантыйского языков представили на Арктическом форуме
17:10 В Тобольске, Тюмени и Ялуторовске откроются объекты культурного наследия после реставрации
17:00 В Тюмени на вокзале наряд Росгвардии задержал мужчину, находившегося в федеральном розыске
16:49 На Губернаторских чтениях обсудят практики проектного управления в современном мире
16:38 Викуловчане доказали, что песня не знает границ
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

На Губернаторских чтениях обсудят практики проектного управления в современном мире

Немецкие бизнесмены высоко оценивают инвестиционный потенциал Тюменской области

Владимир Якушев: на инвестиционном форуме в Сочи заключены важные соглашения

Политика

В Тюменской области реализуют закон об изъятии земель сельхозназначения

Дмитрий Медведев: дефицит региональных бюджетов уменьшился

Многодетная семья из Сорокино въедет в новый дом

Экономика

Запасы сапропеля в Тюменской области увеличились более чем в два раза

Более тридцати шести тысяч гектаров тюменских сельхозземель введут в оборот

Более двадцати тысяч тонн торфа добыли в Тюменской области в 2016 году

Общество

Тюменские спортсмены отправились на Всероссийские зимние сельские спортивные игры

Владимир Чебоксаров и Евгений Колтун могут стать почетными гражданами Тюмени

2 марта - события дня

Спорт

В Тобольске огорчили команду Советского

Тюменские футболисты обыграли в финале "Сибиряк"

В День здоровья спорторганизаторы проведут мастер-классы по скандинавской ходьбе

Происшествия

В Тюмени на вокзале наряд Росгвардии задержал мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сообщник похитителей нефти в Югре получил условный срок

В Тобольске предпринимательница похитила деньги у туристов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+