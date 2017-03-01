up

1.03.2017 среда

EUR 61.3883

USD 57.9627

В Тюмени -7..-9 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Немецкие бизнесмены высоко оценивают инвестиционный потенциал Тюменской области

11:10 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru/

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с председателем правления Российско-Германской палаты Маттиасом Шеппом в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Федеративная Республика Германия традиционно входит в первую десятку внешнеторговых партнеров Тюменской области: по итогам 2016 года товарооборот составил 247 млн долларов.

Глава региона рассказал, как складывается сотрудничество с немецкими партнерами и предложил членам палаты несколько новых проектов. "Бизнес-климат в России значительно улучшился, - заявил на встрече председатель правления Российской-Германской торговой палаты Маттиас Шепп. -  Немецкие предприятия настроены на позитивное развитие российской экономики. По итогам опроса, который мы провели среди членов палаты, две трети рассчитывают на повышение оборотов в России, планируют привлечь больше сотрудников и инвестиций".

Кстати, в прошлом году сумма немецких инвестиций в российскую экономику составила два млрд евро. И это не предел, считает глава палаты, в 2017 году она еще вырастет. Причем немецкие бизнесмены в качестве приоритета рассматривают не только производство различного оборудования - основной статьи экспорта страны, но и сельское хозяйство, пищевую переработку.

Тюменская область готова представить конкретные предложения в этих и многих других сферах. К услугам инвесторов индустриальные парки, оснащенные всей необходимой инфраструктурой. Уже в ближайшее время в Тюмень, по приглашению губернатора, приедет очередная бизнес-миссия немецких предпринимателей, а Российско-Германская внешнеторговая палата поможет в распространении информации о Тюменской области среди немецких бизнесменов.

В Тюменской области успешно работают промышленные предприятия с капиталом из Германии: по производству и монтажу буровых установок "Бентек" и "КСА Дойтаг Дриллинг"; "Сибшванк" (производство отопительных приборов широкого назначения); "Биг Дачмен" (производство клеток для птицефабрик); "Дина Энерджетикс" (производство кумулятивных зарядов для геологоразведки), "Эм-Си Баухеми" (производитель материалов строительной химии), завод "Шаттдекор" (производство меламиновой пленки) и ряд других.

Представители немецких компаний, работающих в регионе, утверждают, что на их решение инвестировать средства в проекты в Тюменской области повлияло качество работы с инвесторами и отношение уполномоченных органов государственной власти, их искренность и желание помогать в решении всех возникающих вопросов.

Внешнеэкономические связи в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также контакты в социальной сфере,  образовании, культуре и науке между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия получили системное развитие в начале 90-х годов прошлого века.

Наиболее активно сложились внешнеэкономические отношения между Тюменской областью и землей Нижняя Саксония, правовой основой которых послужило подписанное главами регионов 21 мая 1992 года совместное заявление о партнерском сотрудничестве. 

Теги: Сочи , Владимир Якушев , Маттиас Шепп , инвестиционный форум , инвестиционный климат

Последние новости

13:43 Антон Климович: запасы песка в Тюменской области можно сравнить с островами в Дубае
13:32 В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке интерната, где девочка утонула в ванной
13:21 Хронобиолог из Германии выступит в Тюмени
13:10 Историю современника расскажет "Грязнуля" Фото
13:00 Туристов в Тюмень будут привлекать нефтяными турами и сибирской кухней
12:49 Экспонат месяца в Тюмени - купеческая сабля
12:38 Фестиваль уличного искусства "Стенограффия-2017" принимает заявки
12:27 Строительное и агрохимическое сырье в регионе осваивают сто предприятий
12:16 Житель Тобольского района пойдет под суд за незаконную продажу дизтоплива
12:05 Дмитрий Медведев: дефицит региональных бюджетов уменьшился
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Немецкие бизнесмены высоко оценивают инвестиционный потенциал Тюменской области

Владимир Якушев: на инвестиционном форуме в Сочи заключены важные соглашения

Владимир Якушев провел переговоры с послом Италии

Политика

Дмитрий Медведев: дефицит региональных бюджетов уменьшился

Многодетная семья из Сорокино въедет в новый дом

Эрнест Валеев входит в число самых активных и результативных депутатов Госдумы

Экономика

Антон Климович: запасы песка в Тюменской области можно сравнить с островами в Дубае

Туристов в Тюмень будут привлекать нефтяными турами и сибирской кухней

Строительное и агрохимическое сырье в регионе осваивают сто предприятий

Общество

Хронобиолог из Германии выступит в Тюмени

Историю современника расскажет "Грязнуля"

Экспонат месяца в Тюмени - купеческая сабля

Спорт

В Тобольске огорчили команду Советского

Тюменские футболисты обыграли в финале "Сибиряк"

В День здоровья спорторганизаторы проведут мастер-классы по скандинавской ходьбе

Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке интерната, где девочка утонула в ванной

Житель Тобольского района пойдет под суд за незаконную продажу дизтоплива

В Нижневартовске неизвестные обстреляли автомобиль
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+