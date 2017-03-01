Немецкие бизнесмены высоко оценивают инвестиционный потенциал Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с председателем правления Российско-Германской палаты Маттиасом Шеппом в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Федеративная Республика Германия традиционно входит в первую десятку внешнеторговых партнеров Тюменской области: по итогам 2016 года товарооборот составил 247 млн долларов.

Глава региона рассказал, как складывается сотрудничество с немецкими партнерами и предложил членам палаты несколько новых проектов. "Бизнес-климат в России значительно улучшился, - заявил на встрече председатель правления Российской-Германской торговой палаты Маттиас Шепп. - Немецкие предприятия настроены на позитивное развитие российской экономики. По итогам опроса, который мы провели среди членов палаты, две трети рассчитывают на повышение оборотов в России, планируют привлечь больше сотрудников и инвестиций".

Кстати, в прошлом году сумма немецких инвестиций в российскую экономику составила два млрд евро. И это не предел, считает глава палаты, в 2017 году она еще вырастет. Причем немецкие бизнесмены в качестве приоритета рассматривают не только производство различного оборудования - основной статьи экспорта страны, но и сельское хозяйство, пищевую переработку.

Тюменская область готова представить конкретные предложения в этих и многих других сферах. К услугам инвесторов индустриальные парки, оснащенные всей необходимой инфраструктурой. Уже в ближайшее время в Тюмень, по приглашению губернатора, приедет очередная бизнес-миссия немецких предпринимателей, а Российско-Германская внешнеторговая палата поможет в распространении информации о Тюменской области среди немецких бизнесменов.

В Тюменской области успешно работают промышленные предприятия с капиталом из Германии: по производству и монтажу буровых установок "Бентек" и "КСА Дойтаг Дриллинг"; "Сибшванк" (производство отопительных приборов широкого назначения); "Биг Дачмен" (производство клеток для птицефабрик); "Дина Энерджетикс" (производство кумулятивных зарядов для геологоразведки), "Эм-Си Баухеми" (производитель материалов строительной химии), завод "Шаттдекор" (производство меламиновой пленки) и ряд других.

Представители немецких компаний, работающих в регионе, утверждают, что на их решение инвестировать средства в проекты в Тюменской области повлияло качество работы с инвесторами и отношение уполномоченных органов государственной власти, их искренность и желание помогать в решении всех возникающих вопросов.

Внешнеэкономические связи в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также контакты в социальной сфере, образовании, культуре и науке между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия получили системное развитие в начале 90-х годов прошлого века.

Наиболее активно сложились внешнеэкономические отношения между Тюменской областью и землей Нижняя Саксония, правовой основой которых послужило подписанное главами регионов 21 мая 1992 года совместное заявление о партнерском сотрудничестве.