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Туристов в Тюмень будут привлекать нефтяными турами и сибирской кухней

13:00 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото администрации Тюмени

Проблемы в туристической сфере региона и способы ее развития обсудили представители бизнеса с директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андреем Пантелеевым на встрече в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Андрей Пантелеев напомним о том, что колоссальное развитие в сфере гостеприимства и торговли наш регион получил благодаря хорошей экономической ситуации и прозорливости местных предпринимателей.

"В ситуации с падающим рынком нам нужен новый входящий поток денежной массы, который позволил бы бизнесу не только оставаться на плаву, но и повышать эффективность, развиваться дальше. Если этого не будет, то гостиницы начнут стареть, а предприниматели - сворачивать дело. На мой взгляд, туризм - это та самая свежая кровь, которая могла бы дать подзаработать всем касающимся его отраслям", - отметил он.

По словам Андрея Пантелеева, один турист создает четыре рабочих места и пересекается с более чем 50 отраслями.

"Есть брендовые туристические направления - Великий шелковый путь и Великий чайный путь. В чайном пути мы имеет небольшую часть, в 2016 году защитили проект перед комитетом по импортозамещению в туризме, его приняли, сейчас его дорабатываем. В среднем за четыре дня турист оставит у нас 40 тысяч рублей, плюсом к этому до половины этой суммы он может оставить на дополнительных покупках", - сообщил он.

Для того чтобы рестораны могли заработать на туризме, они должны иметь как минимум англоязычную страницу в Интернете, в каждую смену ставить англоговорящего сотрудника и прилагать к меню карту местной гастрономической кухни.

"Концептуальность ресторанов важна в работе с местными жителями, а туристу нужно увидеть традиционное. Иностранцы обычно интересуются борщом и пельменями, и мы должны им предложить нашу оленину, строганину, царскую уху и блюда из рыбы", - уверен Андрей Пантелеев.

Торгово-развлекательным центрам тоже нужно уметь привлекать туристов. Удачным примером директор департамента назвал рынок "Михайловский", куда уже начинают завозить тургруппы.

"Тюмень давно готова принимать туристов, остался вопрос лояльности и культуры. Например, охота и рыбалка - отличное направление для туристов, но если в охотничьем хозяйстве банально нет теплого туалета в помещении, то ни один иностранец туда не поедет. Мы должны в каждом направлении составить некий чек-лист для туриста, сделать простые разговорники, чтобы люди могли хоть что-то озвучить. Это элемент лояльности, ведь нам очень приятно, когда за рубежом с нами говорят по-русски", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Он отметил необходимость создания календаря событий, который будет понятным всем и поможет развести время и потоки туристов, чтобы избежать ситуации, которая уже три года подряд повторяется в Тобольске. Фестивали "Лето в Тобольском кремле" и "Абалакское поле" собирают множество посетителей и участников, но из-за того, что они проходят в одно время, гостиницы переполнены и не могут вместить всех желающих.

"На федеральном уровне есть много больших туристических компаний, договорившись с которыми, можно направить в регион определенные турпотоки, но пока у нас не будет нефтяного тура, это сделать сложно. Многие приезжие спрашивают про него, ассоциируют Тюмень с нефтью, у иностранцев есть интерес, а такого тура у нас до сих пор нет. Два местных туроператора уже занимаются разработкой такого предложения, посмотрим, что получится", - сообщил Андрей Пантелеев.

Дарья Казакова

Теги: сервис , туризм , Андрей Пантелеев , рабочие места , Тобольск , импортозамещение

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