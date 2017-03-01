Хронобиолог из Германии выступит в Тюмени

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Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы неврологии" состоится в Тюменском кардиологическом центре 2 марта, начало - в 9 часов . В программе – лекции и доклады экспертов из Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени.

"Особенность предстоящей встречи в том, что она и международная, и междисциплинарная. Свой научный и клинический опыт представят не только неврологи, но и кардиологи, и терапевты, которые имеют серьезные намерения развивать амбулаторную медицину. Это направление востребовано и находится в приоритете у государства", - отметила председатель Региональной общественной организации "Профессиональная ассоциация неврологов Тюменской области", главный специалист-невролог Тюмени, профессор Людмила Рейхер.

Тюмень посетит известнейший специалист в области хронобиологии – Дитмар Вайнерт из Галле (Германия). Он выступит с докладом "Биологические часы и продолжительность жизни", расскажет об изменениях, которые происходят в организме человека с возрастом и о том, как данные о них помогают прогнозировать продолжительность жизни наряду с другими факторами риска вроде курения и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Профессоры из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (г. Москва) Анатолий Федин и Ирина Чукаева расскажут о новых подходах к лечению цереброваскулярной болезни, осветят важный вопрос приверженности к лечению у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также в программе конференции – выступления, посвященные второй по распространенности (после ОРВИ) причине нетрудоспособности - болям в спине.

Участие в конференции примут врачи медучреждений Тюмени и Тюменской области, сообщает пресс-служба медучреждения.