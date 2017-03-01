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Дмитрий Медведев: дефицит региональных бюджетов уменьшился

12:05 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
government.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие во встрече глав российских регионов с премьер-министром Дмитрием Медведевым, которая состоялась в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Темой встречи стали взаимоотношения федерального и региональных бюджетов.

"За прошлый год, и это отрадный факт, дефицит региональных бюджетов уменьшился практически на порядок - со 170 до 12,5 миллиардов рублей. Это, безусловно, важное позитивное достижение. Сокращается и количество проблемных регионов, где государственный долг значительно превышает доходы", - отметил Дмитрий Медведев, открывая встречу.

Председатель российского правительства напомнил, что привлечение частных инвестиций остается ключевым показателем работы региональных властей.

"Конечно, мы продолжим поощрять тех, кто добивается наилучших результатов. С прошлого года мы выделяем гранты регионам, которые достигли наивысших показателей по динамике экономического роста и привлечению частных инвестиций. В целом на эти цели мы планируем в текущем году направить 20 миллиардов рублей", - сказал он.

По словам Дмитрия Медведева, менее обеспеченные регионы должны получать больший объем финансовой поддержки, а более обеспеченные регионы, соответственно, меньший.

"Будут две категории. Первая категория – это регионы до среднего уровня бюджетной обеспеченности, там доля софинансирования будет колебаться от 95 процентов федеральной составляющей до 70 процентов. И от единицы уровня бюджетной обеспеченности, то есть от средней, до самых высоких размеров – соответственно, уже от 70 до 5 процентов. То есть, 5 процентов – доля Российской Федерации для самых высокообеспеченных субъектов. На наш взгляд, это справедливый подход для распределения трансфертов", - конкретизировал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Евгений Бабенко

Теги: Сочи , бюджет , инвестиционный форум , Владимир Якушев , Дмитрий Медведев
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