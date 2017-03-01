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Строительное и агрохимическое сырье в регионе осваивают сто предприятий

12:27 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

222 лицензии на добычу строительного и агрохимического сырья выдал департамент недропользования и экологии Тюменской области по данным на январь 2017 года.

Об этом сообщил начальник управления недропользования департамента Антон Климович на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Большую часть из них составили лицензии на строительное сырье – 212. Здесь добывают песок, супесь, глину и суглинок. На добычу торфа выдано семь лицензий, сапропеля – три. Всего число пользователей недр в регионе достигло 100 предприятий, в основном это малый  и средний бизнес. Основными потребителями такого сырья остаются нефтяные компании и строительные предприятия.

Среди главных особенностей работы регулятора недр в Тюменской области Антон Климович выделил четкое зонирование добычи по видам полезных ископаемых. К примеру, добыча углеводородного сырья сосредоточена в Уватском районе, строительного - в Тюменском, Тобольском и Уватском, агрохимического – в Тюменском, Нижнетавдинском и Упоровском.

"Это позволяет системно развивать промышленные территории, повышать общую геологическую изученность местности и минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Также зонирование дает возможность добывать попутные полезные ископаемые", - подчеркнул Антон Климович.

Евгения Шевцова

Теги: добыча полезных ископаемых , Антон Климович , недропользователи , лицензия

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