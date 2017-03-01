В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке интерната, где девочка утонула в ванной

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Санитарке, оставившей ребенка в ванной без присмотра, присудили 1 год ограничения свободы. Приговор по делу о гибели восьмилетней воспитанницы интерната для умственно отсталых детей вынес суд Екатеринбурга.

Напомним, что 1 января 2016 года санитарка интерната привела девочку в помывочную и посадила в наполненную водой ванну, после чего ушла, видя, что банщица моет другого ребенка. В результате оставшаяся без присмотра воспитанница утонула. По факту возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Материалы были направлены в Чкаловский районный суд.

На осужденную возложен также ряд обязанностей: не менять своего места жительства без согласования с органами исполнения наказания, находиться по месту жительства в ночное время и иные ограничения, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

В ходе расследования следователем СКР тщательно устанавливались причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. По итогам этой работы в адрес министерства социальной политики Свердловской области было внесено представление с требованием устранить выявленные недостатки и не допускать их впредь. По результатам рассмотрения представления директор детского дома-интерната была уволена, еще трое должностных лиц учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.