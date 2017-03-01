Историю современника расскажет "Грязнуля"

Фото ИА "Тюменская линия"

"Грязнуля" может вызвать желание уйти со спектакля – питерский режиссер Роман Габриа ожидает, что в день премьеры из зала выйдет половина зрителей.

Об этом он сообщил журналистам после генерального прогона спектакля. К слову, перед началом превью-показа Роман Габриа попросил не стесняться и выйти из зала тех, кому будет не по душе происходящее на сцене.

"Грязнуля", как и было заявлено в синопсисе, оказался непростым спектаклем. Театралы отнесли его к категории "новая драма", а в анонсах указали, что постановка является комедией ужасов.

"Эту форму и такое жанровое решение спектакля диктовал сам текст. Он написан в 2016 году. Я не мог этот материал решать классически, - пояснил Роман Габриа. - Трудно предположить, как к этому отнесется зритель, как примет. История мне кажется в глубине своей человеческой. Поэтому, если не быть сильно консервативными внутри, вполне можно принять и понять. Но зритель – человек простой. Если он не понимает спектакль, он уходит. Я не знаю, уйдет или нет зритель, но если не примут, пойдут домой смотреть телевизор".

Девять актеров театра передают со сцены сбивчивый поток мыслей главного героя Макса Серова. Цепь событий начинается с ночного инцидента. В полудреме Макс просыпается и ловит себя на ощущении, что вроде забыл закрыть входную дверь и в квартиру кто-то проник. Не на месте и в ненадлежащем виде посуда, еда – будто дома побывал кто-то нечистоплотный.

Жуткий смех и эхо, дымовая завеса, игра света в серых тонах, музыкальные темы от классической "Аве Марии" до "Сестер" группы "Аквариум", а также минимализм сценографии и сюрреализм происходящего с главным героем создают настроение ночного кошмара.

Режиссер разбавил фантасмагорию авторскими юмористическими вставками от актеров пьесы. Неожиданно, посреди сцены, они рассказывают свою интерпретацию спектакля.

"Я призываю артистов, чтобы они были свободными в выражении своих эмоций, чтобы могли импровизировать. В любом случае нужно бороться за живой театр, каким бы формальным он ни был", - считает режиссер-постановщик Роман Габриа.

Гейша, она же сестра Танька, крадучись за Максом в коридоре офиса, вдруг заставит зрителя засмеяться своей внезапной истерике: "Я кому вот это вот все? Полтора часа трясущимися руками… 25 килограммов шпилек – я голову боюсь пошевелить… Я это все кому? Детям своим? Они мать не видели неделю! Кюрасао пересмотрела, перечитала, Дао, Мао! Чтобы вот правильно пальчиками тут вот этими! Как эта… восточная… Гейша? Это я, по-твоему, гейша?".

Роман Габриа отмечает, что он во многом отошел от первоначального текста. Работа велась в постоянном контакте с автором, белорусским драматургом Константином Стешиком. К примеру, режиссер дополнил содержание постановки некоторыми заметками-откровениями из Фейсбука литератора. Так в пьесе появилась сцена с каштаном, олицетворяющим человека, его колючую наружность и гладкую на ощупь сердцевину.

Не единожды режиссер заставил актеров тут же ставить "Вишневый сад" А.П. Чехова, включив отрывки пьесы в "Грязнулю". Сцены ироничны, вызывают улыбку и даже смех у публики, когда без всякой причины актер Сергей Белозерских читает монолог о чеховском произведении.

"Приходите посмотреть, как Ермолай Лопатин хватит топором по вишневому саду. Понастроим мы дач, и наши внуки и дети увидят здесь новую жизнь", - философствует актер.

Когда же его осекли коллеги по сцене, напомнив, что это другая пьеса, Сергей Белозерских воскликнул: "Да, Антон Павлович Чехов, "Вишневый сад". Между прочим, тоже "новая драма". И возмущенно, иронично закричал: "Костя Стешик "Грязнуля" - мировая премьера!".

Напомним, премьерный спектакль "Грязнуля" ставится по итогам зрительского голосования за понравившийся театральный эскиз, который режиссер презентовал на осеннем фестивале-лаборатории "КиноТеатр. Современная пьеса на сцене и экране". По словам Романа Габриа, рисунок пьесы остался без изменений, но к получасу видеоэскиза добавилось еще 40 минут.

"Грязнуля" - это обзывательство, которым брат называл свою сестру, но по большому счету это о каждом из нас. От нашей личной жизни, от наших отношений со своими родственниками, друзьями остается какая-то мелкая грязь на столе, под столом, в мусорном ведре, - рассуждает режиссер-постановщик. - К сожалению, у всех есть сложности в отношениях. Здесь история про сестру и брата. В какой-то степени он грязнуля по отношении к ней. Наверное, совесть заела его, когда она покончила с собой, а последняя их встреча была скандалом. Наверное, это такая внутренняя грязь, которая на всю жизнь у него останется. Думаю, это понятно каждому. По крайней мере все мы скандалим со своими родными, детьми, родителями. В данном случае это обернулось такой историей".

Премьерный спектакль "Грязнуля" по одноименной пьесе белорусского драматурга Константина Стешика в постановке петербуржца Романа Габриа начнется на малой сцене Тюменского драматического театра 1 марта в 19 часов.

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Ирина Ромашкина