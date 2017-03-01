Антон Климович: запасы песка в Тюменской области можно сравнить с островами в Дубае

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 11 млн куб. м строительного сырья добыли в Тюменской области в 2016 году.

По словам начальника управления недропользования областного департамента недропользования и экологии Антона Климовича, это только предварительные данные, но они уже соизмеримы с показателями 2015 года.

Как рассказал он на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", всего в недрах Тюменской области сосредоточено около 1 млрд куб. м строительного сырья. Большую часть из них составляет песок – 581 млн куб. м. По словам Антона Климовича, такой запас песка можно сравнить с крупнейшим сооружением из песка - искусственными островами в Дубае.

Половина песчаного запаса сосредоточена в Тюменском районе, по 13 и 10% - в Уватском и Тобольском районах соответственно. На остальные муниципалитеты приходится 26% запасов. Запасы глины в регионе оцениваются в 354 млн куб. м. Остальное – супесь и суглинок.

"В 2016 году запасы строительного сырья приросли на 86 миллионов кубометров, это известно по итогам геологоразведки. При современном уровне добычи этого хватит для строительной индустрии региона примерно на десять лет. Отмечу, что такой прирост запасов – максимальный за последнее десятилетие", - сказал Антон Климович.

Больше всего новых запасов строительного сырья найдено в Уватском районе – 66%. Еще 23% сосредоточено в Тюменском районе, 7% - в Тобольском. Всего в 2016 году в Тюменской области открыто 12 новых месторождений строительного и агрохимического сырья.

Евгения Шевцова