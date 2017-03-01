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Научный стационар на острове Белом подготовят к полевому сезону

16:05 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Комплексная экспедиция отправилась из Лабытнанги на остров Белый. К началу полевого сезона там будет все готово к приему волонтеров-экологов и ученых.

Для этого пять экспедиционных вездеходов доставят в самую северную часть Ямало-Ненецкого автономного округа 13 человек и более 25 тонн груза – топливо, продовольствие, стройматериалы, а также ветроэнергетическую станцию с двумя дополнительными солнечными батареями для научно-исследовательского стационара. Об этом корреспонденту ИА "Север-Пресс" сообщили в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.

"Экспедиция носит комплексный характер, – сказал директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский. – С прошлого полевого сезона на острове остался металлолом. Участникам экспедиции предстоит собрать его в месте отправки на материк. Также на Белый едет сотрудник сектора эколого-биологический исследований научного центра изучения Арктики Иван Семенюк. По маршруту экспедиции он каждые семьдесят километров будет отбирать пробы снега для изучения атмосферных осадков".

По прибытии на остров участники похода установят ветростанцию. Как рассказал руководитель экспедиции, директор Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников, альтернативный источник энергии позволит значительно сократить расходы на топливо и в перспективе перевести научно-исследовательский стационар на круглогодичный режим работы. Пока ученые приезжают работать на остров только летом.

На остров также везут стройматериалы для постамента, на котором установят памятник участникам конвоя БД-5. Участники экспедиции планируют вернуться обратно в начале апреля.

Теги: Ямал , остров Белый

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