2 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском кардиологическом научном центре (ул. Мельникайте, 111) начнется научно-практическая конференция "Актуальные вопросы неврологии".

В Тюмени в 9 часов 30 минут в большом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется межрегиональная конференция "Приоритетные направления развития регионального финансового рынка: позиции регулятора, региональных органов власти, участников рынка".

В Тюмени в 11 часов в областной научной библиотеке им. Д. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнутся Губернаторские чтения на тему "Практики проектного управления в современном мире".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в малом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 16 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется XXII спартакиада образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти Валентина Зуева.

В Тюмени в 16 часов 30 минут на ул. Республики, 165а начнется открытие молодежного театрального центра "Космос".

Этот день в мире:

1824 - родился чешский композитор, создатель чешской оперы Бердржих Сметана.

1824 – родился основатель российской научной педагогики Константин Ушинский.

1831 – в Москве обвенчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

1855 – умер русский император Николай I Павлович.

1919 – в Москве открылся Первый конгресс Коминтерна.

1931 – родился последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.

1936 – родилась актриса театра и кино Ия Саввина.

1947 – родился Юрий Богатырев, звезда советского кинематографа.

1954 – УЕФА приняла решение об учреждении футбольного кубка европейских чемпионов.

1954 – Пленум ЦК КПСС принял постановление "О дальнейшем повышении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель".

1978 – впервые в мировой истории в космос запущен международный экипаж.

1994 – утверждено положение о государственных наградах Российской Федерации.

1996 – умер писатель Борис Можаев.