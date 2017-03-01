Для реставрации памятников культуры в регионе привлекают средства частных инвесторов

admtyumen.ru

Работы по сохранению 29 объектов культурного наследия региона выполнили специалисты в 2016 году.

Об этом рассказал начальник отдела сохранения объектов культурного наследия комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александр Кононов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Работы на 17 объектах профинансировали за счет бюджетных средств, на 12 - благодаря частным инвестициям. Размер бюджетного финансирования составил 196 млн рублей.

Как пояснил Александр Кононов, ремонтно-реставрационные работы проводились в Покровском соборе Тобольска, в Троицком соборе, в ремесленном училище (ул. Осипенко, 2), на территории Абалакского и Ивановского монастырей, на торговых рядах в Ялуторовске.

Проектную документацию в 2016 году разработали по шести объектам: по дому генерал-губернатора в Тобольске, Спасской церкви, комплексу пристанционных сооружений, в частности конторе пароходства и водонасосной станции и по двум объектам в Ялуторовске.

Специалисты провели мониторинг технического состояния соборной колокольни в составе ансамбля Тобольского кремля, выполнили технологическое подключение двух объектов к инженерным сетям. В Тобольске выполнены работы в сиропитательном корпусе и в здании богадельни при Богородицкой церкви.

На деньги частных инвесторов отреставрированы девять зданий в Тюмени: на ул. Дзержинского, Челюскинцев, Орджоникидзе, Осипенко и Ленина, церковь великомученицы Екатерины в селе Созоново Тюменского района и церковь в селе Демьянском Уватского района. Проектную документацию подготовили для зданий в Тюмени на ул. Дзержинского, 22, Первомайской, 11 и Советской, 102.

Дарья Казакова