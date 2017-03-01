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Владимир Чебоксаров и Евгений Колтун могут стать почетными гражданами Тюмени

18:05 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото НАО "СибНАЦ"

Ходатайства о присвоении званий "Почетный гражданин города Тюмени" Владимиру Чебоксарову и Евгению Колтуну поступили в городскую комиссию по присвоению звания.

Жителей областной столицы просят до 26 апреля высказать мнение о личности кандидатов и значимости их заслуг перед жителями. Сделать это можно по телефону  45-15-20, письменно по адресу: Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 508, по электронной почте SavinaMV@tyumen-city.ru.

Владимир Чебоксаров родился 30 декабря 1951 года в Тюмени. Полковник милиции в отставке. Чемпион СССР, Европы и мира, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер РСФСР, судья международной категории, почетный президент Федерации спортивной борьбы Тюменской области.

Деятельность Владимира Чебоксарова отмечена наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами. С ходатайством о присвоении ему звания "Почетный гражданин города Тюмени" выступила Федерация спортивной борьбы Тюменской области.

Евгений Колтун – основатель и президент региональной общественной организации "Тюменский атлетический клуб "Антей"", заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, председатель Федерации бодибилдинга и фитнеса Тюмени и Тюменской области.

Евгений Колтун родился 17 июня 1947 года в Самаре. Окончил Тюменский индустриальный институт, аспирантуру Всесоюзного института физической культуры по теме "Методы развития силы у спортсменов". 20 февраля 1967 года основал в Тюмени атлетический клуб "Антей". В августе 1987 года был избран первым председателем Федерации атлетизма РСФСР на общественных началах. Стаж работы – 53 года, из них 42 года он трудится в региональной общественной организации Тюменский атлетический клуб "Антей".

Евгений Колтун награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". С ходатайством о присвоении ему звания "Почетный гражданин города Тюмени" выступил атлетический клуб "Антей", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: почетные граждане , Евгений Колтун , греко-римская борьба , бодибилдинг , Владимир Чебоксаров

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