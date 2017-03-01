В Тюменской области дети учатся работать на земле с детского сада

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Агросадик, где дети с 6 лет начинают приобщаться к работе на грядках и познавать основы сельского хозяйства, открыли в Ялуторовском районе.

Этот факт отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, который на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям с информацией выступил с информацией о развитии сетевого проекта "Агропоколение".

Впрочем, этот опыт, по данным заместителя директора департамента образования Тюменской области Ирины Конончук, нельзя назвать уникальным. В Тюменском районе реализуется очень интересный проект "Луговская усадьба", где дети также с дошкольного возраста приобщаются к работе на земле.

"Уже не первый год мы реализуем сетевой проект "Агропоколение" в котором налажено взаимодействия между школой, средними специальными учебными заведениями и вузами, - отметил Владимир Чейметов. - Данная модель позволяет нам профессионально ориентировать молодежь на аграрный сектор и в конечном итоге, получить квалифицированных специалистов для предприятий АПК".

В 2016-2017 учебном году, по данным департамента АПК, в центре непрерывного аграрного образования Тюменской области обучалось более 1 тыс. 200 учащихся сельских общеобразовательных школ по 19 направлениям: тракторист-машинист, слесарь поп ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, оператор ЭВМ, овощевод, цветовод, рабочий зеленого строительства (ландшафтный дизайн), основы агрономии и флористики, фермер, хозяйка усадьбы, организация фермерского хозяйства, животновод, введение в агробизнес, повар, кондитер, основы ветеринарии, переработка продукции, основы рыбоводства, основы садоводства, основы животноводства.

Борис Олейник