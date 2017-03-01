Викуловчане доказали, что песня не знает границ

Фото Юрия Зерняка

23 талантливых вокалиста удостоены наград традиционного весеннего вокального фестиваля "Песня не знает границ" в Викуловском районе.

Всего за звание лучших соревновались около 30 участников в шести возрастных категориях. Среди самых юных исполнителей главный диплом получила Анжела Семенова из села Чебаклей. Среди школьников в своих возрастных категориях лучшими стали Карина Искандерова из Калинино и Евгения Мещанкина из Викуловской школы №1.

В категории от 19 до 25 лет лучше всех выступила жительница села Рябово Елена Бугаева. Такой же диплом получил коточиговец Юрий Зерняк, он занял первое место среди участников 26-35 лет. В самой старшей группе – от 35 лет – победу отпраздновала Светлана Чупина из села Чебаклей.

Лучшим вокальным ансамблем района в 2017 году признано поддубровинское трио "Вдохновение". Специальные призы зрительских симпатий и жюри вручили Кристине Ушаковой из Каргалов и вокальный ансамбль "Радуга" из Березино.

По словам организаторов, фестиваль в очередной раз доказал мастерство опытных вокалистов и открыл новые имена. На следующем музыкальном празднике выступят хоровые коллективы района, он состоится в 15 апреля в 11 часов.

Евгения Шевцова