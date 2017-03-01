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Сообщник похитителей нефти в Югре получил условный срок

15:54 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
fedpress.ru

К крупному штрафу и трем годам лишения свободы условно приговорил суд в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре участника преступной группы, занимавшейся хищением нефти из магистральных нефтепроводов территории Нижневартовского района, жителя Лангепаса Дениса Криворота.

Как рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, на момент совершения преступления Денис Криворот был сотрудником предприятия, отвечающего за охрану имущества ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь". При вынесении приговора суд учел признание вины обвиняемым и его активное содействие следствию.

В отношении остальных участников организованной преступной группы возбуждены уголовные дела, материалы переданы в суд.

Установлено, что в должностные обязанности Криворота входило обеспечение охраны ТПП "Лангепаснефтегаз ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь"", соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах.

Используя свое служебное положение в корыстных целях, Криворот изготовил сообщникам временный пропуск на специализированную автоцистерну и организовал беспрепятственный въезд преступников на Южно-Покачевское месторождение Нижневартовского района ХМАО-Югры. С его помощью сообщники неоднократно проезжали на территорию месторождения, незаконно подключались к нефтепроводу и похищали нефть в крупном размере.

29 марта 2016 года правонарушители были задержаны с поличным на месте преступления.

Теги: нефть , суд , Югра , ФСБ , кража , ХМАО , ЛУКОЙЛ

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