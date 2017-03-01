Новые учебники по изучению ненецкого и хантыйского языков представили на Арктическом форуме

фото АО "Издательство "Просвещение"

Новые учебники по изучению ненецкого и хантыйского языков для 1-4 классов были представлены на круглом столе "Новый учебник Севера" в рамках III Арктического образовательного форума в Салехарде.

Учебники и пособия помогут в изучении и сохранении родных языков народов российского Севера и укреплении связи обучаемых с родной культурой.

Основной темой круглого стола стало обсуждение принципов и приёмов создания учебников нового поколения на родных языках, рассматривались современные модели организации структуры и содержания учебной литературы для школ народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этим требованиям, как отметили участники дискуссии, соответствуют новые учебники, представленные "Просвещением", которые помогают в решении задач по достижению национальной идентичности и укреплению российского общегражданского сознания.

"Одна из главных особенностей новых изданий – это тщательно подобранные тексты на родных языках обучаемых, необходимые грамматические сведения, разнообразные и интересные рубрики, развитая система навигации, современные значки-пиктограммы, которые, как и иллюстрации, отражают особенности менталитета, культуры и быта северян", - отметил директор Санкт-Петербургского филиала издательства "Просвещение" Сергей Зубов.

Эти учебники, изданные на северных языках, - первые учебные продукты, полностью соответствующие требованиям ФГОС, нацеливающие на формирование универсальных учебных действий, на достижение планируемых образовательных результатов: личностных, предметных и метапредметных.

В форуме приняли участие представители системы образования регионов арктической зоны Российской Федерации и субъектов УФО, зарубежных стран, а также представители федеральных органов исполнительной власти, работодателей, экспертного сообщества, сообщает пресс-служба АО "Издательство "Просвещение".