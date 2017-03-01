На Губернаторских чтениях обсудят практики проектного управления в современном мире

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Двадцать восьмые Губернаторские чтения состоятся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 2 марта. Начало в 11 часов.

Тема встречи – "Практики проектного управления в современном мире". Главный гость проекта - президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ Алексей Полковников.

В дискуссии примут участие и выступят с содокладами председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко (тема его доклада - "Проектный менеджмент в Сбербанке") и директор школы перспективных исследований Тюменского государственного университета, профессор практики Московской школы управления Сколково Андрей Щербенок (тема доклада - "Научно-образовательный проект как инструмент развития человеческого капитала региона")

В рамках свободного микрофона участники встречи смогут задать основному лектору вопросы.

Онлайн-трансляция XXVI Губернаторских чтений состоится на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и на сайте агентства "Тюменская линия". Наиболее актуальные и интересные моменты Губернаторских чтений можно прочесть в Твиттере информационного агентства "Тюменская линия". Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада Алексея Полковникова.

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет собой серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов.