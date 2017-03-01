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На Губернаторских чтениях обсудят практики проектного управления в современном мире

16:49 01 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.admtyumen.ru

Двадцать восьмые Губернаторские чтения состоятся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 2 марта. Начало в 11 часов. 

Тема встречи – "Практики проектного управления в современном мире". Главный гость проекта - президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ Алексей Полковников

В дискуссии примут участие и выступят с содокладами председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко (тема его доклада - "Проектный менеджмент в Сбербанке") и директор школы перспективных исследований Тюменского государственного университета, профессор практики Московской школы управления Сколково Андрей Щербенок (тема доклада - "Научно-образовательный проект как инструмент развития человеческого капитала региона") 

В рамках свободного микрофона участники встречи смогут задать основному лектору вопросы.

Онлайн-трансляция XXVI Губернаторских чтений состоится на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и на сайте агентства "Тюменская линия". Наиболее актуальные и интересные моменты Губернаторских чтений можно прочесть в Твиттере информационного агентства "Тюменская линия". Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада Алексея Полковникова.

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет собой серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов.

Теги: Алексей Полковников , Владимир Якушев , Губернаторские чтения
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