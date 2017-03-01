Школьники Уватского района стали участниками программы "Бизнес-детки"

www.tmn-id.ru

Более 100 учеников из школ Уватского района стали участниками программы "Бизнес-детки Увата", которая стартовала 27 февраля. Проект был разработан Инвестиционным агентством совместно с директором филиала Торгово-промышленной палаты в Увате. Он направлен на обучение школьников старших классов предпринимательской грамоте.

Как сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, школьников ждала интересная бизнес-игра, которую провела тренер по управлению проектами, повышению личной эффективности и развитию, командный коуч Елена Рукавишникова. Ребята узнали, как организовать свое дело, выбрать перспективную нишу, составить бизнес-план. Мероприятия состоялись 27 февраля в Увате и 28 февраля в селе Демьянском.

Первый блок был посвящен выбору направления, определению целей и задач бизнеса. Во второй части бизнес-игры участникам рассказали, что такое анализ рынка, план маркетинга и план производства. Во время третьего блока ребята узнали о финансовом плане и анализе рисков.

Каждый этап был раскрыт экспертом на примерах. В процессе обучения школьники активно участвовали в интерактивных мероприятиях.

На основании полученной информации ребята написали тестовую версию своих бизнес-идей, которые успешно защитили перед комиссией.

Проект получит своё развитие: в марте школьники будут посещать с экскурсиями производственные площадки действующих предпринимателей, в апреле ребята будут готовить свои бизнес-проекты, а в мае их ждёт итоговое мероприятие проекта.