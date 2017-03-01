В Тобольске, Тюмени и Ялуторовске откроются объекты культурного наследия после реставрации

admtyumen.ru

Работы по сохранению девятнадцати объектов культурного наследия региона планируют выполнить специалисты в 2017 году, из них 12 объектов закончат в текущем году.

Об этом рассказал начальник отдела сохранения объектов культурного наследия комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александр Кононов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Завершить реставрацию планируют в Покровском соборе и Соборной колокольне кремля в Тобольске, в Доме генерал-губернатора, где разместится экспозиция о последней семье Романовых, в Ивановском монастыре в поселке Прииртышском, в Троицком монастыре, ремесленном училище, на Масловском взвозе, торговых рядах в Ялуторовске, доме А. И. Колокольникова, в жилых домах на ул. Осипенко и Дзержинского и в мечети села Юрты Иртышатские Тобольского района.

Из девятнадцати объектов десять будут реставрировать за счет бюджетных средств, девять - с помощью средств от частных инвесторов.

Дарья Казакова