Тюменские спортсмены отправились на Всероссийские зимние сельские спортивные игры

Фото ИА "Тюменская линия"

25 спортсменов представят Тюменскую область на VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут в Бердске Новосибирской области 2-5 марта. В состав сборной вошли победители отборочных соревнований.

Тюменцы будут состязаться в лыжных гонках, шахматах, шашках, гиревом спорте, полиатлоне, соревнованиях среди спортивных семей, механизаторов и дояров.

"Основные ставки делаем на полиатлонистов, механизаторов, а также лыжников и гиревиков, которые всегда входят в тройку лучших. В личном первенстве у нас много призеров", - рассказала руководитель делегации Тюменской области Надежда Бекишева.

Лыжница Татьяна Абдулова на зимние сельские игры едет во второй раз и уверена в удачном выступлении.

"Совмещать работу и тренировки сложно, но я фанат лыжных гонок и всегда нахожу время на спорт. Я совершенно не волнуюсь перед стартом. Думаю, все будет хорошо", - сказала лыжница.

Сергей Солобоев поборется за призовые места в полиотлоне.

"Полиатлон - интересный и непредсказуемый вид спорта, я занимаюсь с 14 лет. Со временем надеюсь попасть на чемпионат России, стать мастером спорта", - отметил спортсмен.

По мнению директора департамента по спорту Дмитрия Грамотина, сборная Тюменской области может надеяться на высокие места. Он напомнил спортсменам об успешном выступлении на летних и зимних играх прошлых лет и пожелал участникам команды честной и упорной борьбы.

"Сельские игры не столь раскручены, как Олимпийские игры, но не уступают им по накалу страстей. Тюменская область по праву считается одной из сильнейших по уровню развития спорта. Думаю, что нам по плечу оставаться в лидерах и даже превзойти прошлые результаты", - напутствовал он спортсменов.

Татьяна Ковалева