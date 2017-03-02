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Социальный ролик уральского "МегаФона" получил награду премии "Большая рыба"

13:07 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Социальный ролик "Путь домой", созданный для уральского филиала компании "МегаФон" и благотворительного фонда "Мы вместе", стал единственным региональным проектом, получившим награду первой экспертной рекламной премии "Большая рыба".

Ведущий федеральный портал о рекламе, маркетинге и PR Sostav в течение двенадцати лет подводит "Итоги года" среди лучших рекламных кампаний по всей стране. В 2017 году инициаторы проекта дали название премии и впервые организовали личное награждение призеров. Большая рыба символизирует участников конкурса – настоящих акул сферы коммуникаций.

Сюжет регионального ролика-призера строится вокруг возвращения домой шестилетнего мальчика. В этом ему помогает маленький поросенок, который провожает ребенка. Но в конце оказывается, что все путешествие – это яркий сон ребенка, который лежит в больнице. Видео напоминает нам о том, что некоторые дети, к сожалению, мечтают о деньгах, которые окажутся в их копилке, чтобы побороть тяжелое заболевания и жить дальше.

"В номинации социальная реклама ролик "Путь домой" занял заслуженное второе место, набрав 126 баллов от 32 профессионалов индустрии. Нас радует, что в этом году в числе победителей оказалась и единственная региональная работа. Мы надеемся, что с каждым годом таких работ из разных уголков России будет все больше", - прокомментировала главный редактор портала Sostav Надежда Бережная.

"Благодаря новой социальной коммуникации, которую инициировала и профинансировала наша компания в пользу сборов фонда "Мы вместе", в 2016 году количество благотворительных взносов для лечения и реабилитации тяжелобольных детей увеличилось на 9 миллионов по сравнению с 2015 годом. "Большая рыба" стала показателем, что ролик оценили и частные благотворители, и профессионалы рекламной индустрии.  Для нас данная награда стала четвертой и наиболее значимой – это знак того, что замысел, идея и воплощение были верны и попали точно в цель", - прокомментировала директор по связям с общественностью компании "МегаФон" на Урале Людмила Столярова.   

На первом этапе редакция портала Sostav в течение года определяет лучшие рекламные проекты в семи номинациях. Далее запускается народное голосование среди читателей портала, которые выбирают десять лучших проектов в каждой номинации. В 2016 году во втором этапе голосования приняли участие более 10 тыс. человек. На финальном этапе 100 лучших специалистов рекламной индустрии России выбирают проекты-победители в каждой номинации. В жюри входят представители крупнейших компании и холдингов, креативных и рекламных агентств.

Соб. инф.

Теги: социальная реклама , Мегафон

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