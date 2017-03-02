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Ученики тюменских школ изобретают новые моющие средства и решают проблему нехватки кислорода

13:40 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
depedu.tyumen-city.ru

Раствор, который легко отмывает посуду и при этом абсолютно безопасен для здоровья, представил ученик второго класса школы №15 Максим Попов на первом этапе Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее".

На школьном туре исследовательские работы могут представить все желающие. В школе №15 научная конференция "Молодые исследователи" собрала более 170 учеников. Ребята проводили исследования, разрабатывали новые проекты, усовершенствовали уже существующие приборы.

Бурное обсуждение вызвала работа Максима Попова. На примере собственного исследования, проведенного вместе с родителями, мальчик доказал, что современные моющие средства вредят здоровью людей и предложил состав раствора, который легко можно приготовить в домашних условиях.

Физико-химические свойства крови исследовала ученица девятого класса Эрика Асаян. Работа школьницы посвящена влиянию повышения концентрации углекислого газа в крови на состояние эритроцитов, а также на химический состав плазмы. Исследования проводились в школе и в областной клинической больнице №2.

"Установлено, что под влиянием повышенного содержания углекислого газа возникает повышенная кислотность внутренней среды организма, что приводит к нарушению транспортной функции эритроцитов. В результате организм начинает страдать от недостатка кислорода. При этом при длительном пребывании в состоянии гиперкапнемии у испытуемых наступало временное возбуждение, которое сменялось угнетенным настроением, возникала постоянная головная боль, тошнота, сильная усталость и снижение артериального давления. Но все эти изменения оказались обратимыми. Для этого испытуемым достаточно было подышать свежим воздухом", - пояснила Эрика Асаян.

На этом исследования не закончились. По словам школьницы, они продолжатся на базе лаборатории биологического факультета ТюмГУ.

Среди разработок юных исследователей "Умный ночник", который светит разным цветом, сборники задач по биофизике, направленные на разрешение жизненных ситуаций с помощью физических формул. Ребята задумывались о том, как живется в обществе детям с ограниченными возможностями здоровья, рассказывали о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Тюмени.

depedu.tyumen-city.ru

Жюри, в состав которого вошли педагоги школы и студенты вузов, высоко оценили работы школьников. Лучшие из них будут рекомендованы для участия в городской научно-практической конференции "Шаг в будущее-2017", сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: школьники , физика , Шаг в будущее , химия , образование , наука

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