Водителя в Тюмени арестовали за неуплату пяти штрафов

Фото ГИБДД Тюменской области

Тюменский автовладелец будет отбывать административный арест как злостный неплательщик штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В 2016 году 26-летний автомобилист 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе десять раз за превышение скоростного режима, шесть раз за управление транспортом без полиса ОСАГО, но оплатил только три штрафа. Автоинспекторы привлекли молодого человека к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов.

Суд назначил автомобилисту в совокупности 35 суток административного ареста за неуплату пяти штрафов в установленные сроки.

С начала 2017 года инспекторы полка ДПС ГИБДД в Тюмени привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов в установленные сроки 143 водителей. По решению судов двадцати из них назначено административное наказание в виде административного ареста, 29 – обязательные работы, остальным – штраф в двукратном размере, сообщает полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Соб. инф.