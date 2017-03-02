Центры занятости Тюменской области будут работать для женщин

jagiellonski24.pl

Служба занятости населения Тюменской области проводит единый информационный день для женщин 3 марта.

Во всех центрах занятости женщины получат консультации по вопросам трудового законодательства, профориентации, профессионального обучения, трудоустройства, о дополнительных мероприятиях по обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Подготовлены информационные листовки, буклеты, содержащие перечень услуг и порядок их оказания.

Женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, предложат пройти анкетирование для выявления потребности в профессиональном обучении.

В течение рабочего дня для всех, у кого нет возможности прийти в центр занятости, будут работать телефоны горячей линии, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Соб. инф.