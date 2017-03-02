В Тюмени откроется новый клубный проект

Открытие уникального ночного клубного проекта S11 состоится в Тюмени 7 марта.

Как обещают организаторы, в тот день зрители впервые увидят шоу-программу 11 стихий, а хедлайнером ночи станет Dj Jack Wins.

Dj Jack Wins – известный в мире и Европе диджей, является призером конкурса Once to watch в 2016 году. iTunes разместил его в Hot Track. Гастролируя по всему миру, Dj Jack Wins завоевывает фанатов по всей Европе, Азии и за ее пределами, утверждают музыкальные эксперты.

На мероприятии также выступит Dj Алексей Starski, который входит в пятерку лучших диджеев Екатеринбурга. Алексей Starski представляет бодрящую экспрессивную музыку и собственный индивидуальный почерк: лучшие треки различных стилей, создающие мощное кульминационное звучание.

На открытии тюменцы впервые увидят шоу-программу 11 стихий: живая музыка, лазерное шоу и невероятные танцы, обещают организаторы. Для посетителей клуба выступят гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Торжественное открытие клуба состоится 7 марта в 21 час по адресу: Тюмень, ул. Герцена, 87. Билеты поступили в продажу. Телефоны для справок: 400-800, +7 909 181-01-13.

Проект S11 предлагает новый формат клубных заведений для Тюмени: живой звук, выступления известных артистов и мировых Dj’s, яркое световое шоу, максимальный комфорт для гостей с VIP-зонами, две вместительные барные стойки и гастрономические сеты шеф-повара.