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Проектная деятельность - командная работа, считает Алексей Полковников

12:56 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Продолжение: Алексей Полковников: нужно формировать национальный потенциал эффективного управления проектами

Командная деятельность и системность - главные составляющие для успешной реализации любого проекта. Об этом заявил главный лектор XXVIII Губернаторских чтений в Тюмени, президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ Алексей Полковников.

"На мастер-классах я всегда напоминаю слушателям о барьерах применения: если ваша команда не знает, как строить проектную деятелтность, пользы не будет. Это инструмент коллективной работы, команда должна разделить общую ответственность и понимать, для чего нужен проект, как его реализовывать и что вы хотите в результате достигнуть", - пояснил он.

По его словам, в этом поможет второй важный момент - системность. Если вся команда будет знать этапы реализации проекта, пользоваться инструкциями, шаблонами, архивами, говорить на одном языке, вероятность успеха повышается.

"Мы должны понимать, каким должен быть процесс, как обучить и мотивировать сотрудников", - подчеркнул он.

Напомним, главный доклад Губернаторских чтений касался практик проектного управления в современном мире. Дополнят его выступления председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александра Анащенко и директора Школы перспективных исследований ТюмГУ, профессора практики Московской школы управления Сколково Андрея Щербенок. Они расскажут о проектном менеджменте на примере Сбербанка и научно-образовательных проектах как инструменте развития человеческого капитала региона.

По традиции в рамках свободного микрофона участники дискуссии смогут задать гостю Губернаторских чтений свои вопросы.

Евгения Шевцова

Теги: Алексей Полковников , Губернаторские чтения
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