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Алексей Полковников: нужно формировать национальный потенциал эффективного управления проектами

13:29 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Продолжение: Образование должно строиться на лучших мировых практиках, считает Андрей Щербенок

Общество становится проектно-ориентированным, считает главный эксперт XXVIII Губернаторских чтений, президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ Алексей Полковников.

"Проектная экономика - термин, который уже не вызывает сомнений. Проекты реализуются на государственном уровне, в социальных программах, в развитии городов, в бизнесе. Идея укоренилась, все видят, что это нужно. Вместе с этим философия проектного менеджмента развивается и в обществе, в повседневной жизни", - отметил Алексей Полковников.

Он пояснил, что такой подход помогает достигать больше результатов, строить личную жизнь, двигаться по карьерной лестнице. По мнению лектора, особенно этому важно научить студентов, молодежь, ведь им жить и строить будущее государства.

"В целом роль проектов в мире повышается. Государства, где умеют создавать и реализовывать проекты, будут лидерами в мире. Наша Ассоциация управления проектами СОВНЕТ считает, что важно формировать национальный потенциал эффективного управления проектами, причем в целом, а не только в отдельных отраслях",- заключил он.

Евгения Шевцова

Теги: Алексей Полковников , Губернаторские чтения
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Март, 2017

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