Электронные табло в Тобольске показывают время до прибытия автобусов

Фото ИА "Тюменская линия"

Электронные табло, показывающие время до прибытия автобуса, установили на двух остановках Тобольска.

Первое такое устройство появилось на остановке возле кремля. Экран показывает точное время до прибытия нужного маршрута. Цена устройства - 60 тыс. рублей. Еще одно электронное табло установили на остановке "Ул. Полонского", где проходит большинство городских маршрутов. Этот экран стоит 100 тыс. рублей.

Оборудование приобретено за счет средств пассажирского предприятия и передано городу в честь 430-летия.

Дальнейшее развитие сети электронных табло, в том числе оснащенных громкоговорителями для информирования слабовидящих людей, ПАТП видит в совместной работе с администрацией города.

Также в планах пассажирского предприятия запуск мобильного приложения, через которое можно отслеживать движение автобусов в режиме реального времени.

Евгений Новоселов