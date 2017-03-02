Образование должно строиться на лучших мировых практиках, считает Андрей Щербенок

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Научно-образовательные проекты помогут развивать человеческий капитал региона, считает директор школы перспективных исследований ТюмГУ, профессор практики Московской школы управления Сколково Андрей Щербенок.

По его мнению, система, когда студенты выпускаются из университета и возвращаются в него же преподавать, устарела.

"По сути они производят таких же студентов, какими были сами, ничего не меняется. Чтобы человеческий капитал развивался, нужны новые люди, новые практики, только тогда образование будет влиять на людей, они будут развиваться", - пояснил он.

Решением проблемы он назвал проект школы перспективных исследований ТюмГУ. По его словам, это не только способ привлечь новых экспертов, но и мотивировать их на действительно результативную деятельность. "Мы обратили внимание на четыре главных условия. Первое - в школе занимаются исследованиями, которые касаются не конкретно Тюмени, а целого мира. Школа в таком случае становится только окном в мир. Второе важное свойство - мультидисциплинарность, она основана на том, что интерес к исследованиям не базируется на сибирской экзотике", - отметил он.

Следующей Андрей Щербенок назвал социогуманитарную проблематику. Это значит, что в школе изучают массовые отрасли науки - биологию, IT-технологии и другие, которые влияют на жизнь региона. При этом образование строится на лучших мировых практиках, это еще одно обязательное условие. Для школы перспективных исследований Тюменский госуниверситет отобрал 28 кандидатов из 21 университета девяти стран. Все они станут участниками проектно-аналитической сессии в Тюмени и поделятся опытом и интересными разработками.

По мнению лектора, это станет толчком для нового этапа развития как ТюмГУ, так и образования региона в целом. Проект может получить широкое распространение, а Тюменская область стать примером в этом плане для других регионов.

Евгения Шевцова