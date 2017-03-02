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Иван Квитка: недобросовестных лесопользователей нужно наказывать по всей строгости закона

14:46 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Правительство Российской Федерации продолжает жесткую борьбу с недобросовестными лесопользователями, которые своими действиями наносят непоправимый ущерб природным ресурсам страны.

Об этом заявил депутат Государственной думы от Тюменской области Иван Квитка, комментируя принятые положения в рамках Федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений".

Они вступили в силу 1 марта и касаются уточнения вопросов воспроизводства лесов, охраны их от пожаров и предусматривают увеличение штрафов за нарушения лесного законодательства. 

Депутат подчеркнул, что закон в первую очередь направлен на сохранение лесного массива, улучшения его качества и разнообразия. "Для некоторых лесопользователей лес стал рассматриваться исключительно как источник прибыли. Они словно забыли об его экологической и эстетической функциях. Это неверный подход. Публичный реестр таких нарушителей, фото и видеофиксация, увеличение штрафов за нарушение лесного законодательства – это сильные меры воздействия, способные изменить сложившуюся ситуацию".

Комментируя возможное увеличение штрафов за незаконную вырубку лесов для черных браконьеров, Иван Квитка заявил: "Недобросовестных лесорубов нужно наказывать по всей строгости закона. На Дальнем Востоке и на территории Восточной Сибири проблема массовой вырубки леса стоит очень остро. Они создают реальную экологическую угрозу. В Тюменской области реже, но тоже встречаются такие нарушения. На днях была задержана бригада черных лесорубов в Тобольском районе. Безусловно, вступивший в силу закон станет серьезным инструментом для предотвращения подобных случаев", - отметил он.

Отметим, что "Единая Россия", обеспечившая разработку и принятие этого закона, будет контролировать его реализацию  в регионах в рамках федеральной мониторинговой группы "Живой лес". 

 

Теги: черные лесорубы , Единая Россия , Иван Квитка , лес , Госдума

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