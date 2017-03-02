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В Югре бывшую чиновницу подозревают в халатности на миллионы рублей

14:13 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы администрации г. Мегиона, которая подозревается в халатности, лишившей городской бюджет 19 млн рублей, возбудили следователи Югры.

Это второе уголовное дело в отношении чиновницы, которая уже проходит в качестве подозреваемой по делу о превышении должностных полномочий при заключении договора аренды земельного участка с частной организацией. 

Новое дело также связано с арендой земли. По версии следствия, бывший директор департамента муниципальной собственности администрации города необоснованно отказала предприятию "Мегионнефтестрой" в расторжении договора аренды, в результате чего на протяжении четырех лет плата за пользование землей начислялась указанной компании, которая фактически этот участок не использовала. 

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ, директор департамента муниципальной собственности администрации не приняла мер к установлению организаций, фактически использующих земельный участок, а также мер к перезаключению договоров аренды и продолжала вплоть до конца 2015 года начислять арендную плату ОАО "Мегионнефтестрой.

В итоге бюджет города недополучил более 19 млн рублей. Данная сумма оказалась заведомо нереальной к взысканию, поскольку акционерное общество в декабре 2015 года прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией. 

Уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Теги: аренда , халатность , Мегион , уголовное дело

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