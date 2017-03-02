Фиктивная прописка мигрантов обошлась супругам в двести тысяч рублей

ufms72.ru

На 200 тыс. рублей за фиктивную постановку на учет 132 мигрантов оштрафованы супруги из Тюменского района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 50-летний Андрей Бессонов с декабря 2015 года по июнь 2016 года за вознаграждение направлял в орган миграционного учета уведомления о прибытии в квартиру площадью 60 кв. м в поселке Боровский, в которой он проживал с супругой и сыном, 77 граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Его супруга, 43-летняя Татьяна Бессонова, с февраля по июнь 2016 года уведомила миграционный орган о прибытии еще 55 иностранцев. При этом семейная пара не планировала предоставлять мигрантам жилье для проживания.

Согласно примечанию к ст. 322.3 УК РФ под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

Суд оштрафовал супругов на 200 тыс. рублей (каждого на 100 тыс. рублей).