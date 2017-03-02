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"Театральная революция" в Тюмени: главный принцип фестиваля сохранился

14:57 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Участников из семи европейских стран собрал театральный митинг у Тюменского драматического театра – VI фестиваль "Театральная революция" приступил к работе.

"Это опасная идея – в год столетия революции, в первый день марта объявлять "Театральную революцию", - пошутил на пресс-конференции перед открытием президент Ассоциации студенческих театралов России, старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Российского института театрального искусства (ГИТИС) Михаил Чумаченко.

Своим традициям организаторы фестиваля не изменили - отсутствие главного приза и обмен творческими достижениями по-прежнему во главе мероприятия.

"У нас нет жюри, у нас только эксперты, которые  тихонько могут сказать: "Нам немножко не нравится, но в принципе вы все равно хорошие". В этом и состоит главный приз", - пояснил Михаил Чумаченко.

Фестиваль не является конкурсом. По словам Михаила Чумаченко, "Театральная революция" определяет вектор мышления молодежи самых разных стран.

"О чем хотят разговаривать студенты и есть ли у них какие-то арки взаимодействия? Попадает ли одна и та же тема в другую страну, совсем в другой спектакль? Вот это самое важное на фестивале", - считает президент Ассоциации студенческих театралов России.

В программе пятидневного фестиваля 12 спектаклей из семи стран Европы. Они будут показаны на сценах Тюменского драматического театра и в молодежно-театральном центре "Космос" с 1 по 5 марта.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: театры , ГИТИС , спектакль

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