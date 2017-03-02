В Тюмени будут судить банду, грабившую стариков

sledcom.ru

Расследование уголовного дела в отношении банды, грабившей пожилых людей, завершили в Тюмени.

С марта по июнь 2016 года трое жителей г. Балашиха Московской области приходили домой к пенсионеру и, представившись работниками Пенсионного фонда, просили разрешения войти. Они сообщали о денежной реформе и предлагали подробно о ней рассказать. Пользуясь невнимательностью пенсионеров, обвиняемые похищали ценные вещи и деньги, заменяя их на фальшивки. От их действий пострадали 10 граждан. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

В июне прошлого года двух подозреваемых - мужчину 1982 года рождения и девушку 1993 года рождения задержали. На их имущество, денежные средства и расчетный счет наложен арест. Сообщник задержанных, ранее судимый мужчина 1978 года рождения, находится в розыске.

Уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.