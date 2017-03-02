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В Тюмени будут судить банду, грабившую стариков

14:35 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Расследование уголовного дела  в отношении банды, грабившей пожилых людей, завершили в Тюмени.

С марта по июнь 2016 года трое жителей г. Балашиха Московской области приходили домой к пенсионеру и, представившись работниками Пенсионного фонда, просили разрешения войти. Они сообщали о денежной реформе и предлагали подробно о ней рассказать. Пользуясь невнимательностью пенсионеров, обвиняемые похищали ценные вещи и деньги, заменяя их на фальшивки. От их действий пострадали 10 граждан. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

В июне прошлого года двух подозреваемых - мужчину 1982 года рождения и девушку 1993 года рождения задержали. На их имущество, денежные средства и расчетный счет наложен арест. Сообщник задержанных, ранее судимый мужчина 1978 года рождения, находится в розыске.

Уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Тюмень , пожилые люди , хищение , уголовное дело

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