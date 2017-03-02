Чучела королевской кобры и крокодила задержали тюменские таможенники

Фото ИА "Тюменская линия"

Экстремистскую литературу, чучела рептилий, табачные изделия и другие предметы, которые незаконно пытались ввезти на территорию Тюменской области в 2016 году, продемонстрировали журналистам сотрудники Тюменской таможни.

"Чучело крокодила из Вьетнама. Этот вид животного - под угрозой исчезновения и охраняется законом. Для ввоза нужны разрешительные документы, их у пассажира не оказалось. Чучело изъято и будет передано судебным приставам. Это же касается чучела королевской кобры. Много нарушений связано с ввозом сигарет и алкоголя сверх дозволенных норм, а также насвая - табачного изделия, которое привозят из Средней Азии. Для личного пользования можно ввезти не более 250 грамм. В прошлом году изъято и уничтожено 52 килограмма изделия", - сообщил начальник отдела административных расследований Александр Решетников.

В 2016 году туристы пытались провезти на территорию Тюменской области запрещенные виды оружия - металлические кастеты, нунчаки, металлические дубинки. Возбуждено 25 дел, туроператоры проинформировали отпускников об ответственности. Однако в 2017 году зафиксированы четыре подобных нарушения.

Фото ИА "Тюменская линия"

Сотрудники таможни также обратили внимание на правила провоза лекарственных средств.

"Препараты, которые реализуются в аптеках только по рецепту врача, всегда подлежат обязательному письменному декларированию при перемещении через границу. Люди либо не знают, либо забывают и попадают в неприятную ситуацию. Идут в зеленый коридор, не заполнив таможенную декларацию, возникает административная ответственность. Как правило, препараты изымаются. В 2016 году было четыре таких случаях, люди везли клофелин и феназепам. Таблетки, содержащие наркотические вещества, предназначенные для личного употребления, провозить можно. Но должен быть рецепт врача и должна быть заполнена декларация", - отметил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Рощино Андрей Беньковский.

Чтобы избежать нарушений, представители ведомства советуют жителям Тюменской области обращать внимание на информацию перед зоной таможенного контроля и обращаться к сотрудникам таможни за разъяснениями в случае необходимости.

Татьяна Ковалева