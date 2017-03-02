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"Театральная революция-2017" стала европейским фестивалем

15:19 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Европейская ассоциация любительских театров привезла участников на российский фестиваль впервые за 20 лет.

Этими словами вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев подчеркнул значение VI европейского фестиваля "Театральная революция". 

"Хочу поблагодарить гостей - Европейскую ассоциацию любительских театров: в России такого фестиваля ассоциация не проводила 20 лет. Наша "Театральная революция" сумела доказать, что в Сибири есть это творчество, эта идея, креатив, это сообщество. Этот фестиваль является инициативой именно нашего театрального молодежного сообщества, это возникло не в кабинетах правительства. Это именно снизу, как говорят", - подчеркнул Сергей Сарычев в приветственном слове.

Он заверил, что в 2019 году Тюмень снова примет фестиваль в уже полностью обновленном молодежно-театральном центре "Космос".

"Мы готовы развивать молодежные любительские театры. Многие члены правительства посещают спектакли любительских театров и играют в них. И мы это замечаем, когда они приходят на работу. У нас много в Тюмени желающих заниматься этим творчеством. И мы будем это поддерживать", - пообещал Сергей Сарычев.

Первые положительные отзывы "Космос" получил от москвичей – участников фестиваля.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Я видела "Космос" полтора года назад. Я видела его сегодня. Это чудо. Я надеюсь, что он станет местом силы для молодой тюменской культуры, где будут синтезироваться разные искусства, прорастут новый театр и новая культура. Молодежные коллективы, движимые разными художественными и социальными идеями, объединились - и это феноменально. Объединившись, они действительно смогут стать драйвером развития большой культуры. Тюмень превращается в место силы", - считает член ассоциации театральных критиков Елена Ковальских.

Напомним, фестиваль "Театральная революция" приступил к работе. В программе 12 спектаклей из семи европейских стран. Они будут показаны на сценах Тюменского драматического театра и в молодежно-театральном центре "Космос" с 1 по 5 марта.

Ирина Ромашкина

Теги: театры , Сергей Сарычев , искусство , спектакль

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