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В Тюменском районе готовятся к паводку

16:36 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

В шестнадцати муниципальных образованиях Тюменского района готовятся к паводку. По прогнозам синоптиков, уровень подъема воды на реках Пышме и Туре и их притоках может быть не меньше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюменского района, в Богандинском муниципальном образовании подготовку к паводку начали еще в феврале: вывозили снег с улиц, которые могут попасть в зону подтопления. По информации заведующего сектором по благоустройству местной администрации Александра Чалышева, вывоз снега продолжается, определены все участки, которые могут быть подтоплены, а это не только жилые дома, но и социальные объекты – школы. Также начали очищать водопропускные канавы и трубы, как в деревне Кыштырла, которая в прошлом году пострадала от воды больше всех. Приобретено 1 тыс. 400 полипропиленовых мешков, есть договоренность с местными предпринимателями о поставке песка для их наполнения.

В администрации разработали памятку для населения, которую раздадут каждому домовладельцу в зоне возможного подтопления. В ней указаны действия в случае угрозы возникновения наводнения, а также внезапного затопления. Даны рекомендации по спасению людей, животных, имущества, если вода пришла слишком быстро. Даны пояснения, какие меры надо принимать после того, как вода уйдет: проветрить и просушить дом, проверить исправность коммуникаций, организовать очистку колодцев и другие. В памятке также настоятельно рекомендовано застраховать имущество и ответственность перед соседями на случай нанесенного ущерба.

Такую же памятку подготовили для земляков и руководители Червишевского муниципального образования. Как рассказал глава администрации Михаил Капустин, информировать граждан о предстоящем паводке и действиях во время его прохождения начали уже на собрании граждан, которое прошло в Червишево, и продолжили на собраниях в других населенных пунктах. Территории, подлежащие затоплению при высоком уровне воды в Пышме, хорошо известны, а потому подготовку к большой воде 2017 года начали заранее. На площадке ИЖС 3 еще осенью прошлого года укрепили земляной вал, участок дороги улицы Пышминской, где перетекала вода, подняли выше.

После двадцатых чисел марта в населенных пунктах муниципального образования почистят водопропускные канавы и трубы и проведут подворовый обход находящихся в зоне подтопления территорий. Михаил Капустин особое внимание обратил на информирование жителей. "Мы объясняем людям, если вы знаете, что ваша улица и дом могут быть подтоплены, готовьтесь заранее. Вывозите или поднимайте выше ценные вещи, подготовьте к эвакуации сельскохозяйственных животных, сами почистите канавы возле дома, – отметил глава муниципального образования. – Мы сделаем все возможное, чтобы наши земляки не пострадали, но паводок – это серьезная стихия, и к ней надо готовиться всем".

Теги: Тюменский район , паводок

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