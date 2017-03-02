Тюменская филармония станет площадкой для "Транссибирского Арт-фестиваля"

transsiberianfestival.com

Тюменская филармония, которая входит в Тюменское концертно-театральное объединение, в апреле впервые станет одной из площадок для проведения "Транссибирского Арт-фестиваля". В нем примут участие десятки именитых музыкантов.

Под руководством скрипача Вадима Репина музыкальный форум за годы существования завоевал мировую популярность, стал международным проектом. Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, площадками в 2017 году станут Красноярск, Санкт-Петербург, Самара и Тюмень.

На сцене концертного зала им. Ю. Гуляева 28 апреля Тюменский филармонический оркестр и скрипач с мировым именем Вадим Репин дадут грандиозный концерт. В первом отделении в исполнении оркестра прозвучит музыка из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Во втором отделении зрители услышат популярное произведение финского композитора Яна Сибелиуса – Концерт для скрипки с оркестром, а также рапсодию для скрипки с оркестром Мориса Равеля "Цыганка".

Вадим Репин родился в Новосибирске в 1971 году, начал занятия на скрипке в возрасте пяти лет и спустя полгода впервые выступил на сцене. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон.

В 11 лет Вадим завоевал золотую медаль на Международном конкурсе имени Венявского и дебютировал с сольными концертами в Москве и Ленинграде. В 1985 году в возрасте 14 лет Вадим Репин выступил в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки. Год спустя состоялся его успешный дебют в нью-йоркском Карнеги-холл. В 1989 году Вадим Репин стал самым молодым победителем престижнейшего Международного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе за всю его историю. После этой победы музыкант регулярно выступал в самых лучших залах мира с оркестрами высочайшего класса.

Как отметил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов, Транссибирская магистраль проходит практически через всю нашу страну, и философия фестиваля заключается в том, чтобы соединить города посредством музыкального искусства.

"К фестивалю уже присоединился Красноярский край, Омская область. Теперь в его истории должна появиться и Тюменская область. На следующий год мы постараемся, чтобы наше участие в фестивале не ограничилось только одним концертом. Вадим Репин - уникальный музыкант. Он был известен как вундеркинд, который играл на скрипке абсолютно бесподобно, блестяще. Я уверен, что сотрудничество нашего филармонического оркестра с исполнителем такой величины очень значимо для развития молодого коллектива", - рассказал он.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.