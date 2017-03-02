СИБУР стал лучшим работодателем в России по версии HeadHunter

фото Тобольской промплощадки

СИБУР занял первое место в рейтинге "Работодателей России 2016", представленным кадровым холдингом Headhunter и газетой РБК. При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям: мнения соискателей, мнения сотрудников компаний, экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. В 2016 году оценивались 900 компаний.

СИБУР также стал призером "Премии HR-бренд 2016" в номинации "Федерация", учрежденной HeadHunter, за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя, реализацию образовательных и просветительских проектов в регионах деятельности в рамках корпоративной благотворительной программы "Формула хороших дел".

"Высокие позиции в рейтинге подтверждают, что карьера в нефтехимической отрасли становится все более популярной среди соискателей за счет реализации масштабных проектов и внедрения инновационных технологий. Наши сотрудники, участвующие в воплощении амбициозных целей компании, таких как строительство комплекса "ЗапСибНефтехим" под Тобольском, становятся частью истории отечественной нефтехимии. Кроме того, СИБУР ведет системную работу в области построения бренда работодателя, популяризации химических и инженерных специальностей, развития кадрового потенциала и мотивации сотрудников", - отметил исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов.

СИБУР стабильно занимает топ-места в рейтингах работодателей. Так, по результатам исследования международных консалтинговых компаний Universum и Randstad за 2015 и 2016 годы компания признана самым привлекательным работодателем в категории "Химическая промышленность", сообщает пресс-служба СИБУРа.