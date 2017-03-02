Тюменцам предлагают написать рецензии на спектакли "Театральной революции"

Фото ИА "Тюменская линия"

Члены ассоциации театральных критиков Елена Ковальская и Кристина Матвиенко дадут мастер-класс тюменским журналистам на основе спектаклей, участвующих в "Театральной революции".

"Мы попробуем вместе с журналистами и критиками найти язык, на котором можно говорить о любительском театре как о специфическом культурном явлении, который обогащает культуру в целом", - пояснила Елена Ковальская.

После каждого спектакля участники мастер-классов напишут критические статьи о постановках. Рецензии опубликуют на сайте молодежно-театрального центра "Космос".

По словам Елены Ковальской, любительский театр – это оценочное понятие, его обычно используют для того, чтобы сказать, что это театр профессиональный.

"Нам кажется, что это уникальное явление, - сказала Елена Ковальская. - Это театр, который изобретается заново, как велосипед, и мы уверены, что в любительском театре большая культура может найти драйвер собственного развития".

Организаторы считают, что рецензии на спектакли может написать любой зритель. Пресс-служба мероприятия отслеживает все публикации в социальных сетях по хэштегам #ТеатральнаяРеволюция и #TR.

Ирина Ромашкина