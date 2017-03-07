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Ветерана Елену Ковязину поблагодарили за службу

12:05 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Премией общественного признания "Спасибо за службу" наградили ветерана Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции Елену Ковязину в Тюмени.

В июле 1941 года, после окончания курсов санитарок, Елена Дмитриевна ушла на фронт. До 1945 года она служила медсестрой в авиационном госпитале, выносила раненых с поля боя.

Была ранена, награждена орденами и медалями, в том числе орденом "Великая Отечественная война" второй степени и медалью "За победу над Японией". На войне погибли пятеро родных братьев Елены Дмитриевны.

До 1977 года Елена Ковязина служила в милиции, в том числе 20 лет в Госавтоинспекции. 

"Я очень рада, что меня не забывают, спасибо всем, кто пришел, - сказала Елена Дмитриевна в ответ на поздравления. - Я люблю принимать гостей и с удовольствием приглашу вас на следующий праздник". 

Фото ИА "Тюменская линия"

Начальник управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов пожелал Елене Дмитриевне здоровья и отметил, что она стала первым человеком, удостоенным награды "Спасибо за службу".

"Общество выражает признание людям, которые честно и добросовестно несут службу, выполняют свои обязанности. Такие акции нужно проводить, люди должны знать, что их служба не проходит зря, и кто-то, кроме руководства, дает оценку их работе. Лучшим критерием нашей работы является признательность тех, кому мы помогли", - сказал Юрий Алтынов.

Поблагодарить за помощь сотрудников полиции в рамках проекта "Спасибо за службу" сможет любой желающий, сообщают в ведомстве. Премию общественного признания вручат сами тюменцы.

Как отмечают организаторы, они уже получили несколько обращений от жителей областной столицы, которые выразили признательность полицейским.

Рассказать свою историю, анонимно или с указанием контактных данных, можно на сайте проекта.

Кампания "Спасибо за службу" проходит в рамках проекта "Я доверяю" и продлится до 28 апреля.

Татьяна Ковалева

Теги: полиция , Великая Отечественная война , Госавтоинспекция , 8 Марта , награждение

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