Искусство красноречия стало доступнее тюменцам

Фото: Александр Зубков

Как не волноваться, убрать дрожь в голосе, заставить коленки не трястись, выступая перед большой или не очень аудиторией или перед тв-камерой? Кто хотя бы один раз не задавался этими вопросами…

Люди начинают мандражировать с детства, многие - с тех пор, как выучили первое стихотворение Деду Морозу, потом доклады в школе, отчеты на работе, а кто-то становится и вовсе публичным человеком, а не то, что двух слов связать не может… Может. Только преподнести свои ценные слова не умеет…

Тюменцам, испытывающим схожие трудности, мечтающим научиться выступать перед публикой так, чтобы ни один нерв не дрогнул, повезло. Директор Института публичных выступлений Ирина Баржак написала книгу-пособие "Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления". Ее презентация состоялась в кругу журналистов, бизнесменов, блогеров региона в ТЦ "Сити Молл".

Фото: Александр Зубков

Уже много лет Ирина помогает на своих тренингах справиться с волнением и научиться четко и доступно объяснять аудитории даже самые сложные вещи. Теперь ей удалось самую соль собрать для широких масс – в виде книги-пособия для начинающих ораторов. Кратко, ясно и в очень доступной форме.

У этого издания много достоинств. Оно небольшое по объему, и чтение вполне можно осилить при перелете Тюмень – Москва, то есть за пару часов. У него удобный формат – поместится в дамскую сумочку без труда, даже в клатч. И оно понравится в том числе и таким не очень любящим бумажные издания существам – подросткам. Забавные картинки-комиксы придают шарма, желания дочитать и вникнуть.

Отметим, что тренинги Ирины Баржак пользуются неизменным успехом среди бизнесменов, политиков не только Тюменской области, но и Москвы, Екатеринбурга, северных городов региона. Написав книгу, Ирина открыла двери в науку уметь красиво и правильно выступать не только тем, кто располагает временем и средствами на занятия с коучем, но и абсолютно любому человеку. В тюменских магазинах стоимость издания - от 280 рублей в зависимости от наценки продавца. На сайте Института публичных выступлений цена неизменна – 280. Совершенно точно купить в Тюмени книгу "Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления" можно в магазине "Перспектива".

"По сути здесь и есть весь мой тренинг о том, как составить успешное выступление и избавиться от волнения, - подтвердила Ирина Баржак. - Только он в удобном, компактном варианте, который всегда под рукой".

Впрочем, на презентации книги были и посетители тренингов, которые добавили, что книга будет полезна и им, уже ученым людям. Ведь после занятий с преподавателем остаются исписанные листочки-шпаргалки, а теперь их не надо искать, они собраны в одном месте и по порядку.

Фото: Александр Зубков

Отметим, что чуть ранее книга вышла на английском языке в Канаде, ее можно купить в США, а также будут поступления в магазины Тель-Авива, Парижа, Харькова, Лондона, Москвы. Только вот в Америке цена экземпляра – 20 долларов.

Ирина призналась, что когда получила русский вариант книги, расплакалась от смешанных чувств. Но останавливаться автор не намерена. Есть задумка нового произведения, которая уже в работе. Она обещает, что это уже будет настоящий роман.

Руководитель организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Майсюк поблагодарила Ирину Баржак за ее работу и рассказала, что для подростков из многодетных семей оратор проводит свои тренинги безвозмездно. И по детям, побывавшим на них, видно, как они раскрепостились и в общем легко и просто теперь умеют доносить свои мысли и не тушеваться перед телевизионными камерами.

А потом хозяйка вечера быстро и профессионально научила всех желающих делать важные доклады за одну минуту. Это был light-тренинг "Презентация за 60’, или Elevator pitch".

Фото: Александр Зубков

Освоившие технологию гости соревновались в красноречии на скорость. Победителем вышел Валерий Майсюк со своим увлекательным докладом про дом.

Фото: Александр Зубков

Впрочем, в накладе никто не остался, все отважные спитчеры получили подписанную автором книгу, сладкие подарки и милые букеты.

Фото: Александр Зубков

Евгения Тенегина